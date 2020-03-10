В Минобороны опровергли данные Эрдогана о восьми уничтоженных «Панцирях»

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Matt Cardy / Getty Images)

Информация о том, что турецкие беспилотники уничтожили в Сирии восемь российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в РБК.

Ранее 10 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате атаки дронов были уничтожены восемь «Панцирей», развернутых в Идлибе.

Эти слова турецкого президента в российском Минобороны назвали преувеличением. Как пояснили в военном ведомстве, основные силы сирийских ПВО, в том числе и ЗРПК «Панцирь», сосредоточены в районе столицы страны Дамаска.

В зоне деэскалации в Идлибе находились всего четыре «Панциря», и только два из них получили повреждения в результате атаки турецких беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время их восстановление завершается, заверили в Минобороны.

ЗРПК «Панцирь С1» разработаны для отражения воздушных атак. Комплексы также способны поражать цели на земле. Они были приняты на вооружение в 2012 году.