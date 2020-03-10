Путин заявил о неприемлемости парламентской формы правления для России

Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Государственной думы РФ (Фото: duma.gov.ru)

Парламентская форма правления не подходит для России из-за существующих примеров ее неэффективности. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время выступления в Госдуме. Трансляцию вел телеканал РБК.

По его словам, парламентская форма правления широко применяется в мире, в том числе в Европе. Но в нынешней России она не может применяться, так как стране нужна сильная президентская вертикаль.

«Посмотрите, что происходит в странах традиционной парламентской демократии в Европе. Я без преувеличения это говорю: годами в некоторых странах не могут сформировать правительство. Для России это просто абсолютно невозможно, неприемлемо абсолютно», — сказал Путин.

При этом президент отметил, что передачу части президентских полномочий другим органам власти — например, Госсовету или Совету безопасности — считает неправильной, так как эти органы не избираются народом. По его словам, подобные действия не имеют общего с демократией и могут привести к расколу общества.