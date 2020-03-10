Путин допустил деперсонификацию высшей власти в России

В России наступит время, когда власть не будет связана с именем одного конкретного человека, считает президент Владимир Путин. Такое мнение он выразил в ходе своего выступления Госдуме. Трансляцию мероприятия вел телеканал РБК.

«Уверен, что придет время, когда высшая президентская власть в России не будет, что называется, так персонифицирована, не будет связана с каким-то одним человеком конкретно», — сказал президент.

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