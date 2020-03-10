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Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 12%

Фото: Kalizhan Ospanov / Xinhua / Global Look Press

Национальный банк Казахстана решил повысить базовую ставку с 9,25 до 12% годовых. Об этом заявил председатель регулятора Ерболат Досаев на заседании правительства, передает сайт кабмина Казахстана.

«В рамках своего мандата Национальный банк на внеочередном заседании принял решение с 10 марта повысить базовую ставку до 12% с процентным коридором +/- 1,5 п.п.», — сказал Досаев. По его словам, такое решение было принято для поддержания стабильности цен и защиты обменного курса казахского тенге на фоне увеличившихся рисков со стороны внешнего сектора.

Глава Нацбанка также отметил, что повышение базовой ставки обеспечит условия для макроэкономической и финансовой стабильности, а также поможет предупредить негативное влияние внешних рынков на цены внутри страны и уровень дедолларизации.

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Досаев указал, что регулятор остается приверженным свободно плавающему обменному курсу тенге. При этом Нацбанк не исключает проведения валютных интервенций для стабильности финансовой системы.

6 марта министры нефти ОПЕК и стран, не входящих в картель (в том числе России, Азербайджана и Казахстана), не смогли договориться об условиях сделки по сокращению добычи. Это произошло впервые с конца 2016 года.

В тот же день стоимость нефти марки Brent начала снижаться, а 9 марта цена североморской нефти обрушилась более чем на 27% и опустилась ниже $32 за баррель. Цена нефти WTI упала ниже $30 за баррель. Во вторник, 10 марта, стоимость барреля Brent на торгах в Лондоне подросла на 6%, котировки на 05:03 мск достигли $36,54.

Теги: Национальный банк, Казахстан, базовая ставка
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