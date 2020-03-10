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Эксперты назвали самые экономически здоровые регионы России

Вид Сахалина (Фото: Сергей Красноухов / ТАСС)

Москва, Сахалинская и Тюменская области признаны самыми экономически здоровыми регионами России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные совместного исследования рейтингового агентства «Эксперт РА» и фонда «Росконгресс».

Отмечается, что индекс Москвы составляет 98%, Сахалинской области — 97%, Тюменской области — 83%. В число других регионов, где наблюдается высокий уровень развития, также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ с индексом 81%, Ханты-Мансийский автономный округ с индексом 80%, Санкт-Петербург, где индекс составляет 76%, Московская область с индексом 74%, а также Татарстан (индекс 70%), Магаданская область (индекс 65%) и Ленинградская область (индекс 64%).

Как пояснили в «Эксперт РА», лидирующими были признаны регионы с богатым сырьем, а также развитым обрабатывающим сектором. В обзоре отмечается, что сырьевая специализация влияет не только на темпы экономического роста, но и предопределяет региональные диспропорции в социально-экономическом развитии. В сырьевые регионы инвестиции привлекаются за счет квалифицированных и мобильных трудовых ресурсов, что в целом сказывается на уровне социально-экономических показателей.

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Эксперты оценили уровень экономического здоровья восьми регионов как высокий, 12 — умеренно высокий, 19 — выше среднего и 11 — на уровне среднего. Текущее развитие еще 35 регионов — от ниже среднего до низкого, отмечается в исследовании. По данным «Известий», экономически здоровыми являются регионы, где высока доля добывающих отраслей, а также уровень соотношения долей добывающих и обрабатывающих отраслей в валовом региональном продукте (ВРП).

Как отмечает издание, прибавившая 59% в индексе динамики экономического здоровья Сахалинская область продемонстрировала наилучшую динамику. По словам старшего директора по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Гульназ Галиевой, данный регион богат сырьем и притягивает инвестиции. Кроме того, в Сахалинской области отсутствует государственный долг, наблюдается рост реальных доходов населения, торговли и объема платных услуг населению.

Согласно исследованию Московская область единственная из топ-10 регионов показала отрицательную динамику. Причиной тому послужило сокращение объема платных услуг и снижение реальных денежных доходов.

В топ-10 регионов-антилидеров исследования вошли Чеченская республика (-49%), Алтайский край (-51%), Бурятия (-51%), Кабардино-Балкария (-53%), Курганская область (-54%), Забайкальский край (-55%), Калмыкия (-63%), Карачаево-Черкесия (−64%), Ингушетия (-66%) и Тува (-70%).

Как отмечается в обзоре, в данный рейтинг вошли регионы, не имеющие или имеющие незначительный объем сырья. Экономика в таких регионах зависит от бюджетных вливаний, а также обусловлена неразвитым корпоративным сектором.

В середине февраля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в ближайшее время регионы со сложной ситуацией в экономике должны будут разработать и представить правительству индивидуальные программы развития. Он отметил, что такие программы необходимы для того, чтобы правительство смогло поддержать десять российских регионов с «непростой» социально-экономической ситуацией.

Теги: регионы России, исследование
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