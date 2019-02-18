СМИ назвали регионы России с самым высоким качеством жизни

Москва и Санкт-Петербург, как и годом ранее, занимают лидирующие позиции в рейтинге российских регионов по качеству жизни, свидетельствуют результаты исследования агентства «РИА Рейтинг» (входит ​в медиахолдинг «Россия сегодня»).

Исследование основывается на данных из открытых источников (Росстат, Минфин, ЦБ и т.д.) и учитывает 70 показателей, демонстрирующих условия жизни в регионе и ситуацию в социальной сфере в целом. Отмечается, что изменений в рейтинге по сравнению с прошлым годом практически нет — лидеры и замыкающие регионы остались прежними, «некоторые перестановки» произошли в середине списка.

Первые позиции, как и в прошлом году, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Эксперты «РИА Рейтинг» отмечают, что эти регионы надолго закрепились в лидерах рейтинга из-за развитости инфраструктуры, экономики, социальной сферы и «высокого потенциала дальнейшего развития». За ними идут Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Югра, Липецкая и Калининградская области. На первую десятку рейтинга приходится примерно половина суммарного ВРП регионов и 40% оборота розничной торговли страны.

В конце рейтинга, как и в прошлом году, Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесия. Последнее место занимает Тува.

Больше всех свои позиции в рейтинге «РИА Рейтинг» улучшили Магаданская, Амурская, Мурманская и Оренбургская области, а также Северная Осетия — Алания и Сахалин. Наибольшее снижение показали Тамбовская область, Алтайский край, Красноярский край, Удмуртия и Чувашия.