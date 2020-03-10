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Вирус из Китая ,  
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В Монголии выявили первый случай заражения коронавирусом

Государственная чрезвычайная комиссия Монголии подтвердила первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в стране, сообщает национальное информационное агентство Монцамэ.

По его данным, заболевший прибыл 2 марта в Монголию из Франции транзитом через Москву. В настоящее время его поместили на карантин. Самочувствие пациента оценивается как стабильное.

Также два гражданина Монголии, находившиеся в непосредственной близости с иностранцем, пренебрегли советами специалистов и покинули территорию аймака (территориально-административная единица в Монголии — ред.) Дорноговь. В связи с этим оба гражданина будут привлечены к юридической ответственности за нарушения правил и карантина из-за коронавируса.

Вирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Как установили китайские эксперты, источником заболевания стали дикие животные, которые продавались на местном рынке морепродуктов.

По последним данным Комиссии по здравоохранению КНР, за последние сутки в стране коронавирусом заболели 19 человек. Умерли 17 человек. Все погибшие являются жителями провинции Хубэй. В общей сложности с начала эпидемии в Китае заболели вирусом 80754 человека. Умерли из них — 3136  человек. Выздоровели 59897 человек.

Теги: Монголия, коронавирус
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