Медведев попросил думские партии поддержать поправки в Конституцию

Фракция «Единой России» в ходе второго чтения поддержит законопроект о поправке в Конституцию. Об этом заявил председатель партии и бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он также призвал остальные думские партии в лице ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» последовать такому примеру.

«Значимость поправок, вынесенных на рассмотрение Государственной думы, понятна каждому депутату. Фракция «Единой России» сегодня в ходе второго чтения законопроекта поддержит поправки. Мы призываем наших коллег из других фракций также поддержать их. Это будет ответственное и взвешенное политическое решение», — сказал лидер «Единой России».

По словам Медведева, в ходе подготовке к проведению всероссийского голосования по изменениям в основном законе страны, которое состоится 22 апреля, партия «будет делать все, чтобы оправдать высокую оценку главы государства, которую он дал на встрече с руководителями думских фракций».

Путин внес в Госдуму проект закона об изменении Конституции 20 января, спустя пять дней после того, как анонсировал изменения в Основном законе в ходе послания Федеральному собранию. В частности, он предложил закрепить в Конституции роль и статус Госсовета, дать Госдуме право назначать премьера и членов правительства, закрепить индексацию пенсий, а также запретить иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом для судей, депутатов, сенаторов, главы правительства и министров.

В свою очередь, Госдума одобрила законопроект в первом чтении через три дня. Перед вступлением в силу поправок будет проведено всенародное голосование. Оно состоится 22 апреля.