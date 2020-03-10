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Политика ,  
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Путин ответил фразой «мы повторим» на вопрос об итогах ВОВ

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС, комментируя итоги Великой Отечественной войны, ответил на вопрос о потенциальной мировой войне фразой «мы повторим». Отрывок интервью опубликован на странице агентства в YouTube.

«Мы потеряли 27 млн человек. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим... Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет», — сказал глава государства.

Десятая часть интервью журналиста ТАСС Андрея Ванденко с Владимиром Путиным в рамках спецпроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» выйдет во вторник, 10 марта. Эта серия посвящена памяти о Великой Отечественной войне, генсеку ЦК КПСС Иосифу Сталину и фюреру Третьего рейха Адольфу Гитлеру.

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В одной из ранее опубликованных серий интервью Путин говорил о нежелании России воевать с другими странами. Как отмечал глава государства, Россия создает условия, чтобы никому «не пришло в голову» воевать с ней. Путин также сказал, что Россия занимает в мире седьмое место среди стран по военному бюджету после США, Китая, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии. Российский президент говорил, что Москва придерживается принципа «разумной достаточности».

Теги: Владимир Путин, Великая Отечественная война
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