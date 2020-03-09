АТОР рекомендовала россиянам досрочно покинуть горнолыжные курорты Италии

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Ряд горнолыжных курортов Италии из-за распространения коронавируса объявил о досрочной приостановке сезона, в связи с чем эксперты рекомендуют отдыхающим там россиянам вернуться домой раньше запланированных сроков. Это следует из сообщения Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Подъемники на горнолыжном курорте Dolomiti Superski остановят вечером 10 марта. Администрация курорта заявила, что вернет отдыхающим деньги за неиспользованные ски-пассы. Для этого необходимо обратиться в кассы либо отправить e-mail с ваучером на электронный адрес курорта.

На горнолыжных курортах в регионе Фриули-Венеция-Джулия подъемники остановят 11 марта.

«В связи с закрытием горнолыжных курортов Италии эксперты советуют россиянам рассмотреть целесообразность дальнейшего пребывания на отдыхе и задуматься о досрочном возвращении домой, например, перебронировав авиабилеты на более ранние даты», — сказано в сообщении АТОР. Отмечается, что согласно оценке экспертов туристического рынка, сейчас на горнолыжных курортах в Италии могут находиться несколько тысяч россиян.