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В ФНС перечислили самые популярные виды деятельности самозанятых

Фото: pixabay.com

Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне, является перевозка пассажиров. Этим занимаются 16,5% из тех, кто указал свой вид деятельности в приложении «Мой налог», сообщает RT со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).

Следом идут сдача квартир в аренду (5,1%), строительство (4,8%), репетиторство (3,1%), маркетинг и реклама (2,9%). По данным ФНС, средняя сумма чека, который выписывается за услуги самозанятых, составляет 1050 руб.

Самозанятые заплатили свыше 1 млрд руб. налогов в 2019 году
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Специальный налоговый режим для самозанятых был введен с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Ставки по такому режиму составляют 4% от доходов, полученных от физлиц, и 6% — от юридических. С 1 января 2020 года к эксперименту присоединились еще 19 регионов, а с середины 2020 года планируется расширить режим на всю страну.

По данным на конец 2019 года, в качестве самозанятых зарегистрировались более 330 тыс. россиян. Общая сумма поступлений по налогу на профессиональный доход по состоянию на конец декабря превысила 1 млрд руб.

Теги: ФНС, самозанятые
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