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Стюардессу S7 госпитализировали для проверки на коронавирус

Стюардессу авиакомпании S7 Airlines госпитализировали для сдачи анализов, чтобы исключить заражение коронавирусом, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

Как рассказали в S7, бортпроводник 8 марта обратилась за медицинской помощью с повышенной температурой. Поэтому ее поместили в инфекционную больницу для проверки на коронавирус.

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В авиакомпании добавили, что в связи с распространением коронавируса все члены экипажей прошли дополнительный инструктаж по действиям в случае своего плохого самочувствия, а также при обнаружении на рейсе пассажиров с симптомами новой инфекции.

Ранее в России зарегистрировали три новых случая заражения коронавирусом. Заболевшие — жители Московской, Белгородской и Калининградской областей. Все они посещали Италию в последние две недели. В оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России сообщили, что, по данным на 8 марта, в стране зафиксировано 17 случаев заражения. Три человека уже выздоровели и были выписаны из больниц.

Теги: коронавирус, авиакомпания, S7 Airlines, новости РБК
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