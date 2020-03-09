Роспотребнадзор дал советы по покупке ювелирных украшений

Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как выбирать ювелирные украшения. Ведомство посоветовало покупать изделия в специализированных магазинах с хорошей репутацией, сообщается на сайте федеральной службы.

«Откажитесь от покупки изделий из драгоценных металлов с рук и небольших торговых точек», — говорится в сообщении.

У магазина должна быть табличка с названием, указанием юрлица или данных индивидуального предпринимателя, а также время работы, рассказали в ведомстве. Помимо этого в торговой точке должны находиться информационный стенд или уголок потребителя.

Продавать ювелирные изделия можно только с оттисками пробы, а российским производителям также нужны оттиски клейма изготовителя — именника. Без указания пробы можно продавать только серебряные изделия отечественного производства массой до 3 граммов. У изделий с натуральными бриллиантами и изумрудами должны быть сертификаты на каждый камень.