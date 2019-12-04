В России легализовали онлайн-продажу ювелирных изделий

Правительство России легализовало онлайн-продажу ювелирных украшений, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Из текста документа, копия которого имеется в распоряжении агентства следует, что онлайн-продажа будет разрешена при условии обязательной сертификации драгоценных камней и наличия пробирного клейма на каждом изделии из драгоценного металла.

Прямого запрета на онлайн-продажу украшений в стране нет. Указом от 1992 года изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней включены в перечень товаров, свободная реализация которых запрещена. Одновременно в законе «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 1998 года не содержится ограничений на оборот ювелирных изделий. В то же время постановление правительства от 2007 года, которое определяло правила дистанционной продажи товаров, не допускает ее в отношении товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством.

Документ, подписанный 30 нобяря 2019 года Медведевым, дополняет правила дистанционной продажи от 2007 года новой графой. «На территории Российской Федерации допускается продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней дистанционным способом с учетом особенностей, установленных законодательством РФ», — говорится в документе.

Работа над устранением правовой коллизии в отношении онлайн-торговли ювелирными изделиями велась несколько лет. Еще в ноябре прошлого года Ассоциация компаний интернет-торговли просила президента ускорить реализацию дистанционной торговли этого вида товаров.

