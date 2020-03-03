Россиянки назвали желанные подарки на 8 марта

Россиянки больше всего хотят получить в подарок на Международный женский день ювелирные украшения, парфюмерию и косметику. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование интернет-сервиса объявлений «Авито».

Согласно онлайн-опросу, ювелирное украшение хотят получить 41% российских женщин, а косметику и парфюмерию — 40%. Подарочные сертификаты будут рады получить 31% россиянок, а 23% опрошенных женщин хотели бы, чтобы им подарили туристические путевки. Гаджеты интересны 16% россиянок.

«Примечательно, что мужчины практически угадали с выбором подарка на 8 марта», — говорится в сообщении об итогах исследования.

По данным опроса, в 2020 году число мужчин, которые планируют поздравлять женщин с Международным женским днем, выросло с 90% до 93%. Больше всего россиян хотят подарить парфюмерию и косметику (43%). Ювелирные украшения планируют вручить женщинам 26% респондентов, а подарочные сертификаты — 22%. Помимо этого 11% опрошенных рассказали, что подарят бытовую технику или одежду и обувь, еще 10% — гаджет, а 9% хотят вручить посуду.