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Два конгрессмена объявили о самоизоляции из-за коронавируса

Американский сенатор от штата Техас Тед Круз заявил, что поместил себя в самоизоляцию из-за контакта с заразившимся коронавирусом. Об этом он написал в своем аккаунрте в Twitter.

По его словам, у него нет симптомов заболевания. Сенатор рассказал, что коротко поговорил с заразившимся и пожал ему руку на конференции консервативных политических действий. Круз сообщил, что останется в Техасе, пока с момента контакта не пройдет две недели.

У посетителя конференции с участием Трампа и Пенса выявили коронавирус
Политика

В самоизоляцию себя также отправил член палаты представителей Пол Гонсар. Он рассказал, что на конференции консерваторов контактировал с заразившимся коронавирусом.

По словам конгрессмена, он находился с ним в течение длительного времени, и они несколько раз пожали друг другу руки. Гонсар сообщил, что проведет время у себя дома в Аризоне, пока не пройдет 14 дней с момента встречи с заболевшим. Он отметил, что ни у него, ни у сотрудников его офиса нет симптомов болезни. Несмотря на это, в целях предосторожности, он закроет свой офис в Вашингтоне на неделю.

Пожавший руку Трампу сообщил о контакте с зараженным коронавирусом
Общество

Американский консервативный союз (ACU) сообщал, что анализы одного из посетителей конференции консерваторов оказались положительными на коронавирус. В мероприятии, которое проходило с 26 по 29 февраля, участвовали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс. В Белом доме отмечали, что они не контактировали с заразившимся.

Однако глава ACU Мэтт Шлапп признался, что разговаривал с заболевшим. В конце мероприятия Шлапп пожал руку Трампу.

Теги: США, конгресс, коронавирус
Материалы по теме
Пожавший руку Трампу сообщил о контакте с зараженным коронавирусом
Общество
У посетителя конференции с участием Трампа и Пенса выявили коронавирус
Политика
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