Два конгрессмена объявили о самоизоляции из-за коронавируса

Американский сенатор от штата Техас Тед Круз заявил, что поместил себя в самоизоляцию из-за контакта с заразившимся коронавирусом. Об этом он написал в своем аккаунрте в Twitter.

По его словам, у него нет симптомов заболевания. Сенатор рассказал, что коротко поговорил с заразившимся и пожал ему руку на конференции консервативных политических действий. Круз сообщил, что останется в Техасе, пока с момента контакта не пройдет две недели.

В самоизоляцию себя также отправил член палаты представителей Пол Гонсар. Он рассказал, что на конференции консерваторов контактировал с заразившимся коронавирусом.

По словам конгрессмена, он находился с ним в течение длительного времени, и они несколько раз пожали друг другу руки. Гонсар сообщил, что проведет время у себя дома в Аризоне, пока не пройдет 14 дней с момента встречи с заболевшим. Он отметил, что ни у него, ни у сотрудников его офиса нет симптомов болезни. Несмотря на это, в целях предосторожности, он закроет свой офис в Вашингтоне на неделю.