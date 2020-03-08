Пожавший руку Трампу сообщил о контакте с зараженным коронавирусом

Глава Американского консервативного союза (ACU) Мэтт Шлапп, который пожал руку президенту США Дональду Трампу, признался, что контактировал с зараженным новым коронавирусом. Об этом он сообщил The Washington Post.

По данным союза, анализы человека, который участвовал в конференции консервативных политических действий, оказались положительными на коронавирус. На этом же мероприятии присутствовали Трамп и вице-президент Майкл Пенс. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что они не находились в непосредственной близости от заболевшего.

Однако Шлапп рассказал, что общался с заразившимся коронавирусом на этом мероприятии. В последний день конференции глава ACU пожал президенту руку, отмечает издание.

«Я думаю, нам нужно успокоиться, посмотреть, что здесь происходит, и надеяться, что наш друг поправится», — сказал Шлапп.