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В Албании выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Албании зафиксировали первые случаи заражения новым типом коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав страны.

По данным ведомства, заболевание выявили у отца и сына, которые вернулись из Италии. Они находятся в стабильном состоянии и не имеют осложнений.

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Albanian Daily News пишет, что еще один гражданин Албании заразился коронавирусом. По данным издания, 43-летний мужчина проживает в Италии. Однако, по словам его родственников, он уже вылечился, но останется на некоторые время в больнице.

В Италии от коронавируса за сутки умерли 133 человека. Число жертв заболевания в стране достигло 366 человек, а заразившихся — более 6,3 тыс.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире вирусом заразились свыше 105 тыс. человек, а умерли — 3584. SCMP сообщает, что число жертв заболевания превысило 3,8 тыс. человек, а заболевших — 108 тыс.

Теги: Албания, коронавирус
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