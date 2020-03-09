Италия заняла первое место в мире по летальности от коронавируса

В Италии от нового типа коронавируса погибает каждый двадцатый зараженный, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на подготовленную статистическую сводку.

В воскресенье, 8 марта, число жертв заболевания в стране выросло до 366 человек, что составляет 4,96% от 7,3 тыс. зараженных коронавирусом в Италии. Второе место по летальности заняли США. Там подтвердили 472 случая заболевания, а умерли от него 19 человек (4,03%).

На третьей строчке оказался Китай (3,83%), а четвертое место занял Иран (2,96%). По данным агентства, меньше всего летальных исходов в Южной Корее — погибают 0,68% заболевших.

По доле зараженных коронавирусом первое место заняла Южная Корея, где на 1 млн жителей приходится 142,1 подтвержденных случая заболевания. На второй строчке находится Италия (121,9), на третьем месте оказался Иран (80,9), а на четвертом — Китай (58,3).