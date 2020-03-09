В Париже неизвестный открыл стрельбу на территории мечети

Пострадал один человек. По данным французских СМИ, он получил серьезные ранения, нападавший скрылся.

В результате стрельбы у парижской мечети пострадал один человек. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на источники в полиции.

Неизвестный был в защитном шлеме и открыл стрельбу на территории внутреннего двора мечети в 19-м округе Парижа (на северо-восточной окраине столицы). У пострадавшего серьезные ранения, передает телеканал.

Инцидент произошел около 20:00 (22:00 мск). По данным Le Parisien, нападавший дважды выстрелил в область ноги пострадавшего, а затем скрылся на двухколесном транспортном средстве. BFM уточняет, что он уехал на скутере.

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