На пивоваренном заводе в США произошла стрельба

Неизвестный открыл стрельбу на территории пивоваренного завода Molson Coors в американском городе Милуоки (штат Висконсин). Предварительно, погибли семеро человек, в том числе сам стрелок

Фото: David W Cerny / Reuters

Неизвестный открыл стрельбу на территории завода пивоваренной компании Molson Coors в американском городе Милуоки (штат Висконсин). В результате инцидента, по предварительным данным, погибли семь человек. Об этом сообщают Crime Online и USA Today со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Запись в facebook пользователя TMJ4 News

По данным собеседников Fox News, одним из погибших является в том числе мужчина, устроивший стрельбу на заводе. По имеющимся сведениям, ЧП произошло у лестницы в южном корпусе комплекса. Кроме того, уточняется, что злоумышленник был одет в рабочую форму Molson Coors. Сообщения о стрельбе поступили в полицию города около 15:49 по местному времени (00:49 мск). Сейчас на месте трагедии работают правоохранители.

Мэр Милуоки Том Барретт заявил, что в результате стрельбы погибли несколько человек, однако не уточнил точное число жертв. «Это самый ужасный для сотрудников предприятия. Очень тяжелый день для всего города», — сказал он журналистам (цитата по ABC News).

Полиция Милуоки сообщила в Twitter о «критическом инциденте» в районе Стейт-стрит, где находится пивоваренный завод американской компании, а также попросила жителей города объезжать место происшествия и использовать альтернативные маршруты.