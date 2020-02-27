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На пивоваренном заводе в США произошла стрельба

Неизвестный открыл стрельбу на территории пивоваренного завода Molson Coors в американском городе Милуоки (штат Висконсин). Предварительно, погибли семеро человек, в том числе сам стрелок
Фото: David W Cerny / Reuters

Неизвестный открыл стрельбу на территории завода пивоваренной компании Molson Coors в американском городе Милуоки (штат Висконсин). В результате инцидента, по предварительным данным, погибли семь человек. Об этом сообщают Crime Online и USA Today со ссылкой на источники в правоохранительных органах. 

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По данным собеседников Fox News, одним из погибших является в том числе мужчина, устроивший стрельбу на заводе. По имеющимся сведениям, ЧП произошло у лестницы в южном корпусе комплекса. Кроме того, уточняется, что злоумышленник был одет в рабочую форму Molson Coors. Сообщения о стрельбе поступили в полицию города около 15:49 по местному времени (00:49 мск). Сейчас на месте трагедии работают правоохранители.  

Мэр Милуоки Том Барретт заявил, что в результате стрельбы погибли несколько человек, однако не уточнил точное число жертв. «Это самый ужасный для сотрудников предприятия. Очень тяжелый день для всего города», — сказал он журналистам (цитата по ABC News).   

Полиция Милуоки сообщила в Twitter о «критическом инциденте» в районе Стейт-стрит, где находится пивоваренный завод американской компании, а также попросила жителей города объезжать место происшествия и использовать альтернативные маршруты.    

Один сотрудник Miller Coors сообщил в разговоре с FOX6, что территория завода, где произошла стрельба, оцеплена полицией. Он также описал текущую ситуацию на предприятии как «напряженную», отметив, что никому из сотрудников MC не разрешили покинуть здание. Телеканал WTMJ4-TV со ссылкой на источники сообщает, что работа ближайших к месту ЧП зданий, включая завод американского производителя мотоциклов Harley-Davidson, а также нескольких начальных школ, была временно приостановлена. 

По данным Milwaukee Journal Sentinel, на заводе Molson Coors в Милуоки работают 610 человек, в том числе занятых сфере управления персоналом, финансирования и информационных технологий. У компании есть также две пивоварни в штате, на которых работают еще 750 человек. Руководство компании в электронном письме предупредило сотрудников об опасности и рекомендовало оставаться в безопасных местах.  

Пивоваренная Molson Coors Beverage Co., которая является материнской компанией Miller Coors, в конце октября прошлого года объявила о планах закрыть свою штаб-квартиру в Денвере (штат Колорадо) и перевести всех сотрудников на предприятие в Милуоки. По данным Fortune.com, всего в компании на сегодняшний день работает около 17,7 тыс. человек.  

Автор: Кристина Астафурова
Теги: США, стрельба
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