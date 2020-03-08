Кудрин сообщил о личных мерах по предупреждению коронавируса

Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что из-за эпидемии коронавируса всегда носит с собой медицинскую маску. Об этом он сказал после заседания правительства 4 марта, на котором обсуждалась cитуация с коронавирусом, следует из отрывка телепередачи «Москва. Кремль. Путин», опубликованном на канале «Россия 24» на Youtube.

Кудрин отметил, что ситуация с коронавирусом в России «скорее благоприятная», но при этом необходимо сохранять бдительность. «Поэтому у меня с собой всегда есть маска защитная», — сказал он.

О личных мерах по предупреждению коронавируса также рассказали вице-премьер Татьяна Голикова и министр финансов Антон Силуанов. Голикова отметила, что использует дезинфицирующими средствами для рук и гаджетов, хотя и считает, что ситуация с коронавирсом — «абсолютно раздутая история». По ее словам, в России приняли достаточные меры и не допустили распространения заболевания. Силуанов, в свою очередь, сказал, что для профилактики коронавируса закаляется. «Ну если серьезно — мыть руки», — добавил он.

Президент России Владимир Путин на заседании по предупреждению коронавируса говорил, что сейчас в России «ничего критического не происходит». При этом он отметил, что в ФСБ зафиксировали информационные вбросы о коронавирусы, цель которых — создать панику у россиян. По словам президента, бороться с этим можно только одним способом — предоставлять всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан.



По последним данным в мире коронавирусом заразились более 105 тыс. человек. В России зафиксировали 17 случаев заболевания.