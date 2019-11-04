Путин назначил замгубернатора атаманом Всероссийского казачьего войска

Президент России Владимир Путин назначил новым атаманов Всероссийского казачьего общества Николая Долуду. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Долуду Николая Александровича атаманом Всероссийского казачьего общества», — говорится в документе.

Согласно сайту администрации Краснодарского края, Долуда с 2015 года является заместителем губернатора региона. Он родился в 1952 году в селе Миролюборвка Харьковской области Украины. Окончил высшее военное зенитно-ракетное училище и Военную академию ПВО им. маршала Советского союза А.М. Василевского.

В 2004 году Долуда закончил Ростовский государственный экономический университет «РИНХ» по специальности «экономист-менеджер». В 2007 году он стал атаманом Кубанского казачьего войска, а в 2009 году ему присвоили высший чин казачьего генерала.