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Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге

Фото: spb_today / VK

В результате столкновения трех транспортных средства в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека, один из которых — ребенок. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, ДТП произошло в 9:40 в Красногвардейском районе города, на улице Энергетиков. Здесь столкнулись маршрутный автобус ПАЗ, который ехал пустым, Mitsubishi Lancer и Huyndai Solaris.

В результате аварии пострадали водители 1955 и 1994 годов рождения и два пассажира Mitsubishi, один из которых — семилетний ребенок. Все они были доставлены в больницу. Степень травм врачи оценивают как средней тяжести.

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26 февраля в Ленинградской области, на десятом километре трассы Бокситогорск — Батьково перевернулся автобус Volvo с пассажирами. Водитель не справился с управлением на повороте, автобус занесло, и он перевернулся.

В салоне, кроме водителя, находились 11 человек, трое из них пострадали. Необходимую медицинскую помощь им оказали на месте происшествия.

Теги: новости РБК, ДТП, Санкт-Петербург
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