ГИБДД раскрыла число жертв ДТП на дорогах России в 2019 году

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Госавтоинспекция России раскрыла данные о числе жертв дорожно-транспортных происшествий за 2019 год.

Всего, по данным ведомства, в результате ДТП на российских дорогах погибли 16,9 тыс. человек, из них около 4,9 тыс. были пешеходами. Для сравнения: в 2018 году в России из-за аварий на дорогах погибли 18,2 тыс. человек, из которых 5,3 тыс. были пешеходами. Из-за нарушения правил дорожного движения погибли почти 3,3 тыс. пешеходов против 2,5 тыс. в 2018 году.

Различные травмы в ДТП в 2019 году получили 210,8 тыс. человек, из них 45,9 тыс. — пешеходы.

Число ДТП с водителями, у которых были признаки опьянения, немного снизилось. Если в прошлом году таких ДТП было 20,1 тыс., то в 2019-м — 19,3 тыс. Жертвами таких происшествий в 2019 году стали 4,4 тыс. человек, а еще 26 тыс. человек получили ранения. Годом ранее погибли в «пьяных» ДТП 4,7 тыс. человек, 27,6 тыс. человек получили травмы.

В середине февраля ГИБДД назвала число погибших в ДТП пешеходов в Москве в 2019 году. По данным ведомства, в результате аварий на дорогах столицы погибли 197 пешеходов.