В Ленинградской области перевернулся пассажирский автобус

Фото: МЧС РФ

В Ленинградской области перевернулся автобус с пассажирами, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, авария произошла около 15:30 в Бокситогорском районе на 10-м километре трассы Бокситогорск — Батьково. Водитель автобуса Volvo на повороте не справился с управлением и допустил занос, из-за чего транспорт перевернулся.

В автобусе находились 11 пассажиров, трое из них пострадали. Среди пострадавших — две женщины, уточнили в ГИБДД. Медицинскую помощь им оказали на месте.

Вечером 25 февраля во Всеволожском районе Ленинградской области произошло массовое ДТП. Водитель Chevrolet Aveo выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes, а затем с пикапом Mitsubishi L200. Из-за полученных травм он скончался, еще трое пассажиров Chevrolet пострадали.

