Полиция задержала ударившего ножом водителя в Зеленограде мужчину

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Столичные полицейские задержали мужчину, который подозревается в нанесении ножевого ранения водителю в Зеленограде. Об этом РБК сообщили в пресс-службе московского ГУ МВД.

По данным издания, конфликт произошел 6 марта в шестом микрорайоне Зеленограда, под пешеходным мостом через Московский проспект. Во время дорожного конфликта один из водителей ударил ножом другого водителя в область живота. Мужчину 1990 года рождения госпитализировали с проникающей колото-резаной раной брюшной полости. Нападавший с места происшествия скрылся.

В полиции сообщили, что нападавшего задержали на следующий день, 7 марта. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В конце февраля в Ульяновске школьник с ножом напал на учительницу. 15-летний восьмиклассник ударил кухонным ножом в живот преподавателя алгебры. Женщину увезли в больницу, а мальчика задержали.

В СК возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Позже подростка заключили под стражу. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов назвал случай вопиющим и сообщил, что дело находится под его личным контролем.