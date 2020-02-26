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Общество ,  
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В Ульяновске школьник напал с ножом на учительницу

Подросток в одной из школ Ульяновска напал с ножом на учительницу. По факту нападения следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

По версии следствия, 15-летний подросток нанес кухонным ножом проникающее ранение в живот учительнице. Инцидент произошел 26 февраля около 10 часов.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, назначены судебные экспертизы, устанавливаются свидетели и очевидцы, проверяются условия жизни ребенка.

«Пострадавшая находится в Центральной городской клинической больнице Ульяновска. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь», — сообщили РБК в пресс-службе министерства здравоохранения Ульяновской области.

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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на своей странице в Facebook назвал случившееся вопиющим происшествием и отметил, что дело находится под его личным контролем.

«Министерство образования и администрация города Ульяновска очень подробно разберут данный случай и доложат мне. Мы должны понять, что заставило ребенка совершить этот поступок, как сейчас помочь», — отметил губернатор.

Теги: Ульяновск, учительница, подросток, нападение, уголовное дело, новости РБК
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