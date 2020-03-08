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В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб.

Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на замглавы регионального отделения ПФР Наталью Смигасевич.

По словам чиновника, пенсионерка получает выплаты на общих основаниях, а заработала их исключительно на страховых взносах. По данным портала «Омск онлайн», женщина раньше работала руководителем на крупном производстве.

Смигасевич также отметила, что средний размер пенсии в Омской области составляет 13,8 тыс. руб., а среди 598 тыс. получателей в регионе 397 тыс. — женщины.

Социальные пенсии в 2020 году проиндексируют на 6,1%
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Как заявил ранее в феврале министр труда и социальной защиты Антон Котяков, с 1 апреля 2020 года в России будут проиндексированы социальные пенсии. Рост составит 6,1%.

Котяков заметил, что индексация производится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в 2019 году. Министр добавил, что выплаты также увеличат военным пенсионерам и ветеранам. Повышенные пенсии в этом году будут получать почти 4 млн человек.

В начале марта ПФР сообщил, что по инициативе Минтруда начнет уведомлять россиян, достигших 45 лет, о размере будущих пенсий. Это даст возможность лично оценить дальнейшие выплаты и принять меры по их увеличению при необходимости.

Теги: Омск, пенсия, выплаты
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