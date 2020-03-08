В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб.

Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на замглавы регионального отделения ПФР Наталью Смигасевич.

По словам чиновника, пенсионерка получает выплаты на общих основаниях, а заработала их исключительно на страховых взносах. По данным портала «Омск онлайн», женщина раньше работала руководителем на крупном производстве.

Смигасевич также отметила, что средний размер пенсии в Омской области составляет 13,8 тыс. руб., а среди 598 тыс. получателей в регионе 397 тыс. — женщины.

Как заявил ранее в феврале министр труда и социальной защиты Антон Котяков, с 1 апреля 2020 года в России будут проиндексированы социальные пенсии. Рост составит 6,1%.