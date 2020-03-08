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Политика ,   Сделано для агрегаторов 
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Политолог предсказал коллапс на Украине из-за решений Зеленского

Украинцам нужно готовиться к коллапсу из-за непродуманных решений действующей власти. Такое мнение высказал украинский политолог Юрий Романенко в издании «Главред».

По словам Романенко, президент упустил время для реформы госинститутов, которая повысила бы их эффективность, не привлек к работе профессионалов.

«Уже нет смысла рассуждать о будущем Зеленского и такой Украины. Его нет. Лучше тщательно готовиться к жизни после коллапса», — пишет эксперт.

По словам политолога, после коллапса откроются «гигантские возможности».

К нынешней ситуации, по мнению Романенко, привели реформы бывшего главы государства Петра Порошенко и его команды. В результате разрушена ценность государственной службы, из-за чего профессионалы не хотят идти во власть. Попытки команды Зеленского сформировать работающее правительство, как пишет политолог, демонстрируют эту тенденцию.

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Зеленский сменил правительство Украины. Что важно знать
Политика

Ранее 7 марта Владимир Зеленский сравнил свое президентство с дырявой лодкой.

«Повсюду дыры, и вы своими руками и ногами пытаетесь заткнуть их. Вот так мы и живем: мы затыкаем дыры», — заявил президент, добавив, что этот «корабль» не тонет, несмотря на проблемы.

Зеленский 4 марта сменил проработавшее полгода правительство Алексея Гончарука. Причинами роспуска кабмина, по словам президента, стали падение промышленного производства, проблемы с начислением коммунальных платежей и задержки зарплат шахтерам.

Отставку премьер-министра Гончарука поддержали 353 из 411 депутатов Рады. Парламент утвердил нового главу правительства: им стал 45-летний предприниматель Денис Шмыгаль, близкий к украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

Теги: Владимир Зеленский, Украина, коллапс
Материалы по теме
Зеленский сравнил свое президентство с дырявой лодкой
Политика
Зеленский сменил правительство Украины. Что важно знать
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