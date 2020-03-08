Политолог предсказал коллапс на Украине из-за решений Зеленского

Украинцам нужно готовиться к коллапсу из-за непродуманных решений действующей власти. Такое мнение высказал украинский политолог Юрий Романенко в издании «Главред».

По словам Романенко, президент упустил время для реформы госинститутов, которая повысила бы их эффективность, не привлек к работе профессионалов.

«Уже нет смысла рассуждать о будущем Зеленского и такой Украины. Его нет. Лучше тщательно готовиться к жизни после коллапса», — пишет эксперт.

По словам политолога, после коллапса откроются «гигантские возможности».

К нынешней ситуации, по мнению Романенко, привели реформы бывшего главы государства Петра Порошенко и его команды. В результате разрушена ценность государственной службы, из-за чего профессионалы не хотят идти во власть. Попытки команды Зеленского сформировать работающее правительство, как пишет политолог, демонстрируют эту тенденцию.