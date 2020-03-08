Кадыров заявил об отсутствии интереса к проверке его счетов властями США

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров своем Telegram-канале сообщил об отсутствии интереса к инициативе американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США проверить его деятельность на Ближнем Востоке. Кроме того, глава республики заявил об отсутствии бизнеса как в России и за ее пределами, а также сообщил, что он не владеет счетами в иностранных банках.

«Меня абсолютно не волнует, что пишут конгрессмены и, что им отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент, свое Федеральное Собрание. Я никогда не имел в России и за рубежом никакого бизнеса, нет у меня счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься», — написал глава республики.

Говоря о сотрудничестве Чечни с ОАЭ, Кадыров пояснил, что созданный в Грозном Фонд имени Шейха Халифа нацелен на создание рабочих мест. По его словам, при поддержке ОАЭ в столице Чечни строится международный университет.

«Это все делается для народа, о правах которого якобы печется госдеп. Мои лошади давали работу тренерам, жокеям, конюхам. Гонорары уходили на содержании лошадей и персонала. Почти половину лошадей уже продал и подарил любителям конного спорта. Полученный доход будет указан в декларации, если это интересно», — добавил глава республики.

Кадыров также отметил, что все средства от реализации скакунов он распределил между своими детьми. По его словам, права человека Чечне соблюдаются «в сто раз лучше, чем в США или в странах-сателлитах». Кадыров добавил, что американских конгрсессменов интересуют не права человека, а подрыв стабильности, мира и порядка в республике.