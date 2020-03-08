Посольство предупредило о возможном введении карантина на севере Италии

Посольство России в Италии предупредило, что итальянское правительство планирует в ближайшее время ввести карантин в административной области Ломбардия на севере страны и еще в 11 провинциях. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

Дипломаты ссылаются на публикации в СМИ о том, что итальянские власти готовятся ввести новые меры по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Газета La Repubblica опубликовала проект указа, в котором говорится, что в Ломбардии, а также провинциях Алессандрия, Асти, Модена, Падуя, Парма, Пезаро и Урбино, Пьяченца, Реджо-нель-Эмилия, Римини и Тревизо будет введен запрет на въезд и выезд.

Посольство предупредило о риске инфицирования в вышеуказанных местах, а также рекомендовало россиянам в ближайшее время отказаться от поездок в Италию.

В соответствии с текстом указа, на которые ссылались СМИ, ограничительные меры в этих провинциях будут действовать с 8 марта по 3 апреля. Как ожидается, на это время будут закрыты школы, музеи, кинотеатры, горнолыжние курорты, а также отменены массовые спортивные и культурные мероприятия и религиозные церемонии. Торговые центры не будут работать по выходным.