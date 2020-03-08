Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 67,52 (+1,33) Quote, 06 мар, 14:01
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 75,84 (+2,16) Quote, 06 мар, 14:01
Гол Малкина не спас «Питтсбург» от проигрыша «Вашингтону» в НХЛ Спорт, 03:06 Посольство предупредило о возможном введении карантина на севере Италии Общество, 02:48 Путин поздравил россиянок с Международным женским днем Общество, 02:19 Онлайн-магазины сообщили о повышении спроса на консервы и бытовую химию Бизнес, 01:52 СК возбудил дело после обнаружения тела подростка у квартиры судьи Общество, 01:40 «Монако» с Головиным в составе проиграл «Ницце» в чемпионате Франции Спорт, 01:17 В Петербурге спецназ пошел на штурм квартиры судьи с вооруженным мужчиной Общество, 00:57 СМИ узнали о планах властей Италии закрыть Милан и Венецию из-за вируса Политика, 00:37 Шесть человек погибли при столкновении двух автомобилей в Коми Общество, 00:26 Умер победитель Паралимпиады-2012 легкоатлет Евгений Кегелев Спорт, 00:00 Немецкие экологи выступили против строительства «Северного потока-2» Бизнес, 07 мар, 23:37 В Черкесске произошла драка между фанатами и судьями на турнире по ММА Спорт, 07 мар, 23:35 В Египте выявили коронавирус у 45 пассажиров круизного лайнера Общество, 07 мар, 22:56 Власти Липецкой области сообщили подробности о заболевших коронавирусом Общество, 07 мар, 22:37
Общество ,  
0 

Посольство предупредило о возможном введении карантина на севере Италии

Посольство России в Италии предупредило, что итальянское правительство планирует в ближайшее время ввести карантин в административной области Ломбардия на севере страны и еще в 11 провинциях. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

Дипломаты ссылаются на публикации в СМИ о том, что итальянские власти готовятся ввести новые меры по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Газета La Repubblica опубликовала проект указа, в котором говорится, что в Ломбардии, а также провинциях Алессандрия, Асти, Модена, Падуя, Парма, Пезаро и Урбино, Пьяченца, Реджо-нель-Эмилия, Римини и Тревизо будет введен запрет на въезд и выезд.

СМИ узнали о планах властей Италии закрыть Милан и Венецию из-за вируса
Политика

Посольство предупредило о риске инфицирования в вышеуказанных местах, а также рекомендовало россиянам в ближайшее время отказаться от поездок в Италию.

В соответствии с текстом указа, на которые ссылались СМИ, ограничительные меры в этих провинциях будут действовать с 8 марта по 3 апреля. Как ожидается, на это время будут закрыты школы, музеи, кинотеатры, горнолыжние курорты, а также отменены массовые спортивные и культурные мероприятия и религиозные церемонии. Торговые центры не будут работать по выходным.

Ранее на время воздержаться от поездок в Италию рекомендовал российский МИД. По данным итальянского минздрава, по состоянию на 7 марта число зараженных COVID-19 в стране составило 5061, 233 человека погибли.

Теги: Италия, коронавирус, посольство России
Материалы по теме
Глава правящей партии Италии сообщил о заражении коронавирусом
Общество
В школы Москвы с 10 марта не пустят вернувшихся из Италии и Франции детей
Общество
Число жертв коронавируса в Италии выросло до 148 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter