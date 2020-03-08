СМИ узнали о планах властей Италии закрыть Милан и Венецию из-за вируса

Ограничения на въезд и выезд затронут 12 провинций страны и будут действовать до начала апреля

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Правительство Италии решило закрыть на въезд и выезд 12 провинций, в том числе Ломбардию (столица — Милан) и Венецию с одноименной столицей. Об этом сообщают Bloomberg, Reuters и La Repubblica со ссылкой на проект указа, который, как ожидается, будет принят в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. La Repubblica опубликовала и сам документ, в нем говорится, что меры будут действовать с 8 марта до 3 апреля.

Согласно проекту указа, в зону ограничения, помимо Ломбардии и Венеции, попадут провинции Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-нель-Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Падуя, Тревизо, Асти и Алессандрия. Corriere della Sera опубликовала карту провинций, въезд в которые будет разрешен только при наличии «серьезных оснований».

Документ предусматривает, что в указанных провинциях на время действия карантина будут закрыты школы, музеи, театры и кинотеатры, культурные центры, а также спортзалы и горнолыжные курорты. Торговые центры будут открыты с понедельника по пятницу. Бары и рестораны смогут продолжить работу при условии, что посетители в них смогут держать дистанцию между собой не менее метра. В противном случае заведения будут закрыты.

Указ также предполагает отмену массовых спортивных и культурных мероприятий. Также на время действия карантина будет отменено проведение гражданских и религиозных церемоний, в том числе похорон.