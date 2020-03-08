Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 67,52 (+1,33) Quote, 06 мар, 14:01
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 75,84 (+2,16) Quote, 06 мар, 14:01
Онлайн-магазины сообщили о повышении спроса на консервы и бытовую химию Бизнес, 01:52 В Петербурге завели дело после убийства подростка в подъезде жилого дома Общество, 01:40 «Монако» с Головиным в составе проиграл «Ницце» в чемпионате Франции Спорт, 01:17 СМИ сообщили о штурме квартиры с вооруженным мужчиной в Петербурге Общество, 00:57 СМИ узнали о планах властей Италии закрыть Милан и Венецию из-за вируса Политика, 00:37 Шесть человек погибли при столкновении двух автомобилей в Коми Общество, 00:26 Умер победитель Паралимпиады-2012 легкоатлет Евгений Кегелев Спорт, 00:00 Немецкие экологи выступили против строительства «Северного потока-2» Бизнес, 07 мар, 23:37 В Черкесске произошла драка между фанатами и судьями на турнире по ММА Спорт, 07 мар, 23:35 В Египте выявили коронавирус у 45 пассажиров круизного лайнера Общество, 07 мар, 22:56 Власти Липецкой области сообщили подробности о заболевших коронавирусом Общество, 07 мар, 22:37 Росгвардия предложила не выдавать лицензии на оружие из-за пьяной езды Общество, 07 мар, 22:13 Определился первый четвертьфиналист Кубка Гагарина Спорт, 07 мар, 22:12 Губернатор Нью-Йорка объявил чрезвычайное положение из-за коронавируса Общество, 07 мар, 21:56
Вирус из Китая ,  
0 

СМИ узнали о планах властей Италии закрыть Милан и Венецию из-за вируса

Ограничения на въезд и выезд затронут 12 провинций страны и будут действовать до начала апреля
Фото: Luca Bruno / AP

Правительство Италии решило закрыть на въезд и выезд 12 провинций, в том числе Ломбардию (столица — Милан) и Венецию с одноименной столицей. Об этом сообщают Bloomberg, Reuters и La Repubblica со ссылкой на проект указа, который, как ожидается, будет принят в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. La Repubblica опубликовала и сам документ, в нем говорится, что меры будут действовать с 8 марта до 3 апреля.

Согласно проекту указа, в зону ограничения, помимо Ломбардии и Венеции, попадут провинции Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-нель-Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Падуя, Тревизо, Асти и Алессандрия. Corriere della Sera опубликовала карту провинций, въезд в которые будет разрешен только при наличии «серьезных оснований».

Документ предусматривает, что в указанных провинциях на время действия карантина будут закрыты школы, музеи, театры и кинотеатры, культурные центры, а также спортзалы и горнолыжные курорты. Торговые центры будут открыты с понедельника по пятницу. Бары и рестораны смогут продолжить работу при условии, что посетители в них смогут держать дистанцию между собой не менее метра. В противном случае заведения будут закрыты.

Указ также предполагает отмену массовых спортивных и культурных мероприятий. Также на время действия карантина будет отменено проведение гражданских и религиозных церемоний, в том числе похорон.

Глава правящей партии Италии сообщил о заражении коронавирусом
Общество

Кроме того, до 3 апреля будут отменены отпуска медицинских работников.

Как отмечает Bloomberg, ограничительные меры затронут порядка 16 млн человек, или треть населения страны.

Распространение инфекции тяжело сказывается на экономике Италии, и Рим пообещал потратить €7,5 млрд ($8,5 млрд) на борьбу со вспышкой коронавируса и ее последствиями.

По данным Минздрава Италии, по состоянию на 7 марта в стране подтверждено 5061 случая заражения коронавирусом COVID-19, большинство из них — в Ломбардии (3420). Умерли 233 человека.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Италия, коронавирус, Милан, Венеция
Материалы по теме
Власти предварительно диагностировали коронавирус у женщины в Подмосковье
Общество
Губернатор Нью-Йорка объявил чрезвычайное положение из-за коронавируса
Общество
В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter