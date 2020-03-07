Альфа-банк сообщил о разблокировке карт клиентов

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Альфа-банк разблокировал карты клиентов, которые были заблокированы ранее из-за подозрений в компрометации номеров карточек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

В банке подтвердили, что угрозы для средств клиентов нет. «Для полной безопасности в ближайшее время все такие карты будут бесплатно перевыпущены», — говорится в сообщении.

Утром 7 марта в соцсетях начали появляться жалобы клиентов Альфа-банка о блокировке карт. Банк пояснил, что получил данные о возможной компрометации некоторых карт, но затем остановил блокировку.

В середине февраля Центробанк сообщил, что планирует улучшить мониторинг переводов граждан в системе быстрых платежей для предотвращения мошенничества. Переводам будут присваивать риск-баллы, отражающие уровень подозрительности транзакции, и банки смогут обмениваться этими данными, отмечали в ЦБ.