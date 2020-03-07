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Альфа-банк объяснил блокировку клиентских карт

Альфа-банк RU000A0JXRV7 ₽1 025,07 -0,51% Купить
Фото: Никита Попов / РБК

Альфа-банк начал блокировать карты клиентов из-за того, что получил данные о том, что номера карточек могли быть скомпрометированы, сообщили РБК в пресс-службе банка.

«Мы получили информацию о возможной компрометации номеров некоторых карт и начали процесс их блокировки. Но убедившись, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет, блокировку карт остановили, а уже заблокированные разблокируем. Для полной безопасности в ближайшее время все такие карты будут бесплатно перевыпущены», — заявили в банке.

Жалобы клиентов банка начали появляться в соцсетях с утра 7 марта. «Удалили без уведомления дебетовую карту. У моих знакомых тоже», — написал пользователь «ВКонтакте» в комментарии к посту в официальной группе банка. «Ночью карту засаспендили одну, по линии приоритетного обслуживания время ожидания больше 10 минут, в чате не отвечают», — сообщил другой клиент банка в Twitter.

Последний крупный сбой с картами банка произошел в конце декабря 2019 года. Тогда в банке заявили, что из-за проблемы не прошли около 10% операций. Пользователи жаловались на невозможность совершить платеж со счета, проблемы с входом в онлайн-банк и снятием денег со счета.

Теги: блокировка карт, новости РБК, Альфа-банк
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