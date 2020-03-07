Правительство выделило дополнительные ₽18,3 млрд на оплату труда врачей

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Правительство выделило более 18,3 млрд руб. на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда среднего медицинского персонала и врачей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Средства поступят из Федерального фонда обязательного медицинского страхования территориальным фондам. Если регионам не хватит выделенных бюджетных средств, то ФФОМС должен будет дополнительно перевести территориальным фондам деньги из резерва, говорится в документе.

Согласно распоряжению, больше всего средств на оплату труда врачей и среднего медперсонала выделят Московской области — почти 2,7 млрд руб. Санкт-Петербургу должны перевести более 1,7 млрд руб., Краснодарскому краю — свыше 445 млн руб. В резерве находятся еще 2,75 млрд руб.

Решение выделить дополнительные средства территориальным фондам медстрахования было принято на заседании правительства, которое состоялось 5 марта. Цель этой меры — ликвидация дефицита кадров в медицинских организациях, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь.