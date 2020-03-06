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Синоптики пообещали температурный рекорд в Москве 6 марта

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Воздух в Москве днем 6 марта прогреется до +7–9 градусов, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Это претензия на новый температурный рекорд. Предыдущее достижение принадлежит 1995 году, тогда было плюс 6,4 градуса», — уточнил Тишковец.

При этом в течение дня, по его словам, В Москве будет облачно, а после 15 часов пройдет небольшой дождь.

Столица и область остаются в зоне действия теплого североатлантического циклона, который влияет на погоду в регионе, пояснила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, температура в столице может подняться до плюс 9–11 градусов, а по области — до плюс 6–11 градусов.

Атмосферное давление в городе упадет в середине дня до показателей 744 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха прогнозируется на уровне 75-80%.

Как уточнила Позднякова, такая погода может быть неблагоприятна для людей с заболеваниями бронхов и легких, суставов и позвоночника.

Материал дополняется

Теги: погода, новости РБК, аномалия
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