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Посольство отреагировало на рекламу ФБР с фото Высоцкого

Посольство России в США выразило надежду, что после использования кадра из телесериала «Место встречи изменить нельзя» в рекламе американского Федерального бюро расследований (ФБР) показ картины разрешат на Украине. Об этом говорится в сообщении дипмиссии на странице в Twitter.

Накануне ФБР запустило в соцсетях рекламу на русском языке с использованием фотографии советского актера и певца Владимира Высоцкого. Фото было взято из телесериала «Место встречи изменить нельзя» режиссера Станислава Говорухина, где Высоцкий сыграл роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова. В сообщении к фото американское ведомство просило пользователей поделиться информацией, отмечая, что это «наиболее эффективное средство для борьбы с угрозами».

Рекламу не одобрил сын Высоцкого Никита. По его словам, использование фото ФБР незаконно, глупо и некрасиво. «На это никто не давал разрешение из правообладателей, насколько я знаю», — отметил Высоцкий-младший.

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого
Общество

С 2014 года на Украине существует так называемый черный список деятелей культуры, которые, как считают власти, «представляют угрозу национальной безопасности» страны. В сентябре 2017 года в него добавили ряд актеров, музыкантов и режиссеров, среди которых был Говорухин.

22 февраля 2018 года в связи с показом «Места встречи изменить нельзя» на украинском телеканале «Интер» Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку, писало НВ. Речь шла и о других советских фильмах, таких как «Вертикаль», «В поисках капитана Гранта», «12 стульев» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

Теги: США, Владимир Высоцкий, сериал, «Нафтогаз Украина»
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Сын Высоцкого назвал незаконным использование фото отца в рекламе ФБР
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ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого
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