Посольство отреагировало на рекламу ФБР с фото Высоцкого

Посольство России в США выразило надежду, что после использования кадра из телесериала «Место встречи изменить нельзя» в рекламе американского Федерального бюро расследований (ФБР) показ картины разрешат на Украине. Об этом говорится в сообщении дипмиссии на странице в Twitter.

Накануне ФБР запустило в соцсетях рекламу на русском языке с использованием фотографии советского актера и певца Владимира Высоцкого. Фото было взято из телесериала «Место встречи изменить нельзя» режиссера Станислава Говорухина, где Высоцкий сыграл роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова. В сообщении к фото американское ведомство просило пользователей поделиться информацией, отмечая, что это «наиболее эффективное средство для борьбы с угрозами».

Рекламу не одобрил сын Высоцкого Никита. По его словам, использование фото ФБР незаконно, глупо и некрасиво. «На это никто не давал разрешение из правообладателей, насколько я знаю», — отметил Высоцкий-младший.