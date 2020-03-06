Сын Высоцкого назвал незаконным использование фото отца в рекламе ФБР

Никита Высоцкий (Фото: Виктор Лиситцин / Global Look Press)

Сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий прокомментировал РБК решение ФБР использовать фото актера в рекламе в Facebook. По словам мужчины, такую рекламу делать незаконно, глупо и некрасиво.



«На это никто не давал разрешение из правообладателей, насколько я знаю, ни правообладатели картины «Место встречи изменить нельзя», ни наследники Высоцкого. Поэтому сделано, конечно, с нарушениями», — сказал Никита Высоцкий.



Он добавил, что в данный момент пытается понять, что делать, «потому что это сделано на территории другой страны, а Америка ничью юрисдикцию не признает». В таком случае, полагает Высоцкий, нарушение доказать можно только в американском суде. Однако несмотря на это, сын актера пообещал обозначить свою позицию, в том числе и юридически.

ФБР запустило рекламу на русском языке с фотографиями Высоцкого на своей странице в Facebook. В ней ведомство использовало кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», где Высоцкий сыграл роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова. В посте ФБР просит пользователей поделится информацией, которая могла бы помочь в «борьбе с угрозами». Кадр сопровождался подписью: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого». Если нажать на фото, то пользователь попадал на страницу ведомства.