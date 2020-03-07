В Совфеде оценили слова Зеленского об отказе от переговоров по Донбассу

В случае выхода Украины из переговорного процесса по Донбассу ситуация станет непредсказуемой, и может произойти что угодно. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает RT.

Так сенатор прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев может отказаться от проведения с Москвой переговоров о судьбе Донбасса, если через год не получится добиться прогресса в этом направлении. По слова Зеленского, после первой встречи с президентом России Владимиром Путиным он установил дедлайн, чтобы добиться прорыва, и не может выделить на работу над соглашениями весь свой свой пятилетний президентский срок.

Джабаров отметил, что ему не ясна причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, а также непонятно, кто мешает Киеву действовать в рамках этого пеерговорного процесса. «Именно Украина не выполняет свою часть соглашений по формату. Зеленский жалуется сам на себя», — сказал сенатор.

Саммит «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины состоялся 9 и 10 декабря в Париже. Тогда же прошла встреча Путина и Зеленского. Стороны договорились об установлении в регионе перемирия до конца года и создании трех новых районов разведения сил к концу марта.