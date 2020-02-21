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Путин заявил о вызывающей вопросы идее Зеленского по минским соглашениям

О необходимости изменить соглашения президент Украины высказывался в декабре 2019 года. В частности, он критиковал пункт о том, что граница с Россией в Донбассе переходит под контроль Киева после проведения выборов в этом регионе
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о возможном пересмотре минских соглашений вызывают вопросы, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.

Российский лидер отметил, что идея о пересмотре соглашений появилась у Зеленского после того, как он приехал из Парижа, где принимал участие в саммите «нормандской четверки» в декабре 2019 года.

Тем не менее Путин положительно ответил на вопрос о возможности договориться «о мире, о дружбе» с Зеленским. «Надежда умирает последней, [такая вероятность] есть», — сказал президент России. При этом он напомнил, что Москве и Киеву удалось договориться по вопросу обмена пленными, в результате чего на Украину вернулись задержанные ФСБ в Керченском проливе в 2018 году моряки, а также о поставках газа через территорию Украины.

Зеленский 15 февраля также выдвинул предложение о совместном патрулировании российско-украинской границы с представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В частности, он предложил разделить линию разграничения на сектора, где в задачи патрулей будет входить проверка отсутствия незаконных вооруженных формирований, вооружения и военной техники.

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В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что инициатива требует обсуждения с ДНР и ЛНР, и добавил, что «с ними нужно разговаривать». Он также констатировал отсутствие готовности Киева начинать диалог с руководством непризнанных республик.

О необходимости изменить минские соглашения Зеленский высказался 13 декабря 2019 года. По его словам, Киев «сможет изменить [соглашения] и должен это сделать». В частности, президент сказал, что условия, по которым Киеву передается граница с Россией в Донбассе после проведения там выборов, противоречит позиции нынешних властей Украины. По словам Зеленского, он бы никогда не подписал соглашения на подобных условиях. Первый пакет минских договоренностей был подписан в 2014 году представителями России, Украины и ОБСЕ, второй — в 2015-м.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, минские соглашения
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