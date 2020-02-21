Путин заявил о вызывающей вопросы идее Зеленского по минским соглашениям

О необходимости изменить соглашения президент Украины высказывался в декабре 2019 года. В частности, он критиковал пункт о том, что граница с Россией в Донбассе переходит под контроль Киева после проведения выборов в этом регионе

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о возможном пересмотре минских соглашений вызывают вопросы, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.

Российский лидер отметил, что идея о пересмотре соглашений появилась у Зеленского после того, как он приехал из Парижа, где принимал участие в саммите «нормандской четверки» в декабре 2019 года.

Тем не менее Путин положительно ответил на вопрос о возможности договориться «о мире, о дружбе» с Зеленским. «Надежда умирает последней, [такая вероятность] есть», — сказал президент России. При этом он напомнил, что Москве и Киеву удалось договориться по вопросу обмена пленными, в результате чего на Украину вернулись задержанные ФСБ в Керченском проливе в 2018 году моряки, а также о поставках газа через территорию Украины.

Зеленский 15 февраля также выдвинул предложение о совместном патрулировании российско-украинской границы с представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В частности, он предложил разделить линию разграничения на сектора, где в задачи патрулей будет входить проверка отсутствия незаконных вооруженных формирований, вооружения и военной техники.