Помпео и Гутерриш обсудили режим перемирия в Сирии

Госсекретарь США Майкл Помпео и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили важность установления режима перемирия в Сирии, сообщается на сайте Госдепартамента США.

На встрече в Нью-Йорке Помпео и Гуттериш помимо Сирии обсудили ситуацию в Афганистане, а также события в Йемене и Ливии. «Что касается Сирии, они обсудили важность установления долгосрочного режима перемирия, а также продолжение доставки одобренной ООН помощи», — отмечает пресс-служба Госдепартамента.

Ранее в Москве состоялись переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб. Лидеры двух стран договорились о введении с полуночи 6 марта режима прекращения огня в регионе.

Помимо этого стороны условились создать коридор безопасности, расположенный по 6 км к северу и югу от трассы М-4, которая соединяет Латакию и Алеппо. Также с 15 марта должно начаться совместное патрулирование от населенного пункта Трумба до Айн-эль-Хавра.