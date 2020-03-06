В ООН оценили соглашение Путина и Эрдогана по прекращению огня в Идлибе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что соглашение России и Турции о прекращении огня в сирийском Идлибе приведет к немедленной и долгосрочной остановке боевых действий. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Стефан Дюжаррик.

По словам пресс-секретаря, Гутерриш надеется, что это обеспечит защиту гражданского населения на северо-западе Сирии. Он также призывает стороны вернуться к политическому процессу разрешения конфликта при содействии ООН, рассказал Дюжаррик.

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