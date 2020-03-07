Пранкеру продлили арест за розыгрыш с коронавирусом

Черемушкинский суд Москвы на два месяца продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, который разыграл приступ коронавируса в столичном метро, передает «РИА Новости».

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия. Джаборов останется под стражей до 8 мая. За это время следствие собирается опросить свидетелей и очевидцев преступления, а также установить предполагаемых соучастников.

В ходе судебного заседания пранкер извинился за розыгрыш, назвав его глупой шуткой. При этом, по словам Джаборова, статья, по которой его судят, не соответствует тому, что он совершил, так как вследствие розыгрыша никто не пострадал. Сейчас против пранкера возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство в общественном транспорте).

В начале февраля в вагоне поезда на фиолетовой ветке московского метро несколько молодых людей организовали розыгрыш. Один из них упал, изображая приступ, а остальные начали кричать об опасной инфекции. Джабарова задержали 10 февраля. Изначально Черемушкинский суд отправил его под арест до 8 марта.