Пранкер извинился за розыгрыш с коронавирусом в метро Москвы

После этого полиция возбудила уголовное дело п. «в» ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство в общественном транспорте). Джаборова и его знакомого задержали 10 февраля. Черемушкинский суд отправил пранкера под арест до 8 марта, его сообщников отпустили под подписку о невыезде.

До этого администрация столичной подземки заявила о распространившихся неуместных шутках и розыгрышах на тему коронавируса. В метрополитене посчитали их хулиганством и пообещали обратиться в правоохранительные органы.