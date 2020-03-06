Пранкер извинился за розыгрыш с коронавирусом в метро Москвы
Пранкер Кароматулло Джаборов в зале Черемушкинского суда Москвы извинился за свой розыгрыш с «приступом коронавируса» в столичном метро, передает «РИА Новости».
«Я искренне раскаиваюсь в том, что мы совершили. Но это не такая статья, которую нам дали», — сказал Джаборов, объяснив, что от их действий никто не пострадал. Пранкер назвал свои действия глупой шуткой и попросил прощения у людей, которые находились в вагоне, где он изобразил «приступ».
Суд оставил Джаборова под арестом до 8 мая.
В начале февраля несколько молодых людей организовали розыгрыш в вагоне поезда столичного метро, курсировавшего по фиолетовой ветке. Один из них упал, изображая приступ, а другие пранкеры начали кричать об опасной вирусной инфекции.