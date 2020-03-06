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Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Павел Крашенинников (Фото: duma.gov.ru)

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не считает нужным вносить в Конституцию запрет иметь чиновникам недвижимость за рубежом. Об этом пишет «РИА Новости».

«Если чиновник декларирует свою недвижимость, почему надо запрещать, а если он не декларирует, то это другой вопрос», — сказал депутат.

СМИ узнали о не внесенном в поправки к Конституции запрете для чиновников
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Крашенинников отметил, что у многих его коллег есть недвижимость на территории стран СНГ, которая досталась по наследству и отмечена в декларациях в соответствии с законом. По его словам, из-за того, что депутатам нужно декларировать свою недвижимость, в региональные парламенты перестали идти «бизнесмены средней руки». «Мы потеряли людей, которые, с одной стороны, могут защищать свои интересы, а с другой — вложиться», — пояснил он.

Ранее 6 марта «Ведомости» сообщили, что в перечень поправок в Конституцию не попал запрет для чиновников и депутатов владеть иностранной недвижимостью. Как отмечали источники издания в администрации президента, это ограничение было отклонено из-за того, что у многих политиков и чиновников осталось имущество за границей.

Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию и сенатор Андрей Клишас заявил, что запрет и не планировали вносить в Конституцию. «Такой нормы не было никогда», — сказал Клишас.

Теги: поправки, Конституция, недвижимость, чиновники
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СМИ узнали о не внесенном в поправки к Конституции запрете для чиновников
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