Эрдоган оценил соглашение с Путиным по Идлибу

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Заключенное с Россией соглашение по прекращению огня в сирийском Идлибе принесет значительные выгоды, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Hurriyet.

В первую очередь, по словам Эрдогана, соглашение делает границы Турции «более защищенными от атак [сирийского] режима и терактов». «[Российско-турецкие договоренности] готовят почву для стабильности и нормализации в регионе», — считает он.

Также, по словам Эрдогана, соглашение обеспечивает безопасность турецких военных в регионе и защиту гражданского населения.

5 марта в Москве прошли переговоры Путина и Эрдогана, в ходе которых они обсуждали ситуацию в Сирии. Главной темой встречи стала эскалация в Идлибе, где проходит турецкая операция «Весенний щит». Стороны договорились о введении с полуночи 6 марта режима прекращения огня на линии соприкосновения. Кроме того, Россия и Турция условились создать коридор безопасности возле трассы Латакия — Алеппо и начать совместное патрулирование с середины марта.