В «Яндекс.Такси» ответили на жалобы пользователей о сбоях

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Сервис «Яндекс.Такси» работает в штатном режиме, заявил РБК его представитель.

Ранее пользователи социальных сетей сообщили о сбоях в работе сервиса заказа такси. Так, пользователи Twitter опубликовали скриншоты, на которых видно, что приложение сообщает об «ошибке на сервере» и «ошибке при загрузке данных». Информацию подтверждали корреспонденты РБК.

«Яндекс.Такси» в Twitter посоветовал пользователям перезагрузить приложение.

Сайт Downdetector также зафиксировал сбои в работе «Яндекса». При этом пользователи жаловались на проблемы с сайтом (68%), почтой (28%). Пик сообщений о проблемах наблюдался около 16:40.