Власти из-за коронавируса попросили выйти на связь пассажиров семи рейсов

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве обратился к гражданам России, которые были пассажирами семи рейсов, с просьбой срочно позвонить в скорую помощь по телефону 103. Об этом говорится в сообщении штаба, поступившем в РБК.

Речь идет о пассажирах, летавших рейсами:

SU2613 Милан — Москва 20 февраля;

SU2322 Москва — Мюнхен 22 февраля;

SU2323 Мюнхен — Москва 26 февраля;

9U175 Кишинев — Москва 24 февраля;

SU2413 Милан — Москва 29 февраля;

«Уральских авиалиний» № 3510 Верона — Москва 29 февраля;

S73586 Верона — Москва 1 марта.

«Просим вас немедленно позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медицинское учреждение. К вам незамедлительно приедут медицинские работники для взятия анализов и осмотра», — говорится в обращении.