Полиция начала проверку после нападения мужчины на фельдшера в Люблино

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Полиция проводит проверку после нападения мужчины на фельдшера скорой помощи в Люблино. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В главке отметили, что между отцом несовершеннолетнего ребенка и фельдшером произошел конфликт, в результате которого медик получил травмы.

РЕН ТВ пишет, что нападение спровоцировали защитные костюмы, в которые были одеты врач и фельдшер скорой. Медики прибыли на вызов к ребенку с пневмонией. По данным телеканала, 26-летний фельдшер получил перелом носа, у него сотрясение мозга и ушибы.

Ранее власти столицы ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В случае появления симптомов простуды жители столицы, прибывшие с территорий, где зафиксированы случаи коронавируса, должны вызывать врача на дом. Кроме того, вернувшимся из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании следует две недели оставаться дома, не посещать работу или учебу.